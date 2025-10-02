Пострадавший в драке со Смоловым намерен подать иск за клевету против футболиста

Мужчина, пострадавший в драке с футболистом Федором Смоловым, получил двойной перелом челюсти и планирует подать иск за клевету, сообщает RT .

По словам собеседника издания, повреждение глазницы у пострадавшего было получено ранее, что подтверждено экспертизой. Перелом челюсти врачи зафиксировали в больнице, куда доставили мужчину после инцидента.

«В полиции экспертиза на видео должна была быть назначена. По видео с камер кафе тоже наблюдается приезд скорой», — рассказал источник.

Он также отметил, что пострадавший не оскорблял Смолова.

«Ему просто сказали: «Бро, у нас деньги есть — и в состоянии оплатить сами». А Смолова задело, что его не признали и обратились на «ты». Вот и вся история», — пояснил собеседник.

Пострадавший намерен подать иск против Смолова за клевету, поскольку, по его словам, представители футболиста продолжают распространять ложную информацию.

Ранее стало известно, что защита Смолова подала ходатайство о проведении судебно-медицинской ситуационной экспертизы.

