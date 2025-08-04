Пострадавший от нападения льва владелец «Тайгана» Зубков пройдет обследование

Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, пострадавший при нападении льва, рассказал, что в ближайшее время снова отправится на обследование в больницу Краснодара, сообщает РИА Новости .

Зубков планирует пройти обследование в Краснодарской краевой клинической больнице № 1, где врачи торакального отделения ранее провели ему операцию.

Инцидент произошел при стандартной процедуре кормления, когда один из 60 львов парка проявил неожиданную агрессию. Специалисты предполагают, что причиной мог стать инстинктивный рефлекс хищника. Зубков, имеющий 30-летний опыт работы с большими кошками, подчеркивает: каждый из его подопечных требует индивидуального подхода, и данный случай — не повод для радикальных мер.

В крымском Росприроднадзоре рассказали, что по регламенту сотрудникам запрещается находиться в вольере в одиночку. Поэтому неосторожность директора не является поводом, что усыплять льва, который повел себя как заложено природой.