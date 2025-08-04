Пострадавшая в теракте в подмосковном «Крокусе» рассказала о пережитой трагедии

Пострадавшая в теракте в «Крокусе» обращалась к психологу после трагедии

Пострадавшая в теракте в красногорском «Крокус Сити Холле» Екатерина рассказала, как сумела спастись во время нападения, сообщает РЕН ТВ .

Женщина вспомнила первые минуты трагедии. Когда на концертный зал напали, она вместе с мужем решила выбежать на парковку, где находился автомобиль пары. Один из гардеробщиков помог супругам. Он перехватил их и вывел из горящего здания вместе с другими людьми.

Екатерина рассказала, что после теракта многие из пострадавших обратились за помощью к психологам. В том числе лечение понадобилось и ей.

Также женщина отметила, что пострадавшие связывались друг с другом, пока готовились к рассмотрению дела в суде, которое проходит 4 августа. Все они сейчас сильно переживают.

Екатерина заявила, что надеется на справедливое решение суда. Она считает, что люди, напавшие на концертный зал, обязательно должны понести наказание.

Говоря о фигурантах дела, женщина отметила, что те сидели с опущенными головами в зале суда. Екатерина отметила, что испытала противоречивые чувства, находясь там.

В понедельник Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению по существу дела о теракте в «Крокусе». Процесс проходит в закрытом режиме. Четверо непосредственных исполнителей теракта признали свою вину.