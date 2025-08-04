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Суд рассмотрит дело о теракте в подмосковном «Крокусе» в закрытом режиме

Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению по существу дела о теракте в красногорском «Крокус Сити Холле». Процесс будет проходить в закрытом режиме, сообщает РИА Новости .

Слушания пройдут в выездном формате в здании Мосгорсуда 4 августа. Ранее гособвинитель попросил рассмотреть дело о теракте в «Крокусе» в закрытом режиме. Суд удовлетворил ходатайство.

«Суд определил дальнейшее рассмотрение провести в закрытом режиме», — вынес постановление суд.

Отмечается, что обвиняемые, которых всего 19 человек, не возражали против такого решения.

Трагедия в «Крокус Сити Холле» унесла жизни 149 человек, еще 609 получили ранения. Материальный ущерб оценивается в 6 млрд рублей.