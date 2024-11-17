Пострадавшая в Одинцове во время дрифта девушка подверглась преследованию

Пострадавшая во время дрифта девушка боится идти в полицию за помощью в Одинцове

Девушка, получившая травмы во время дрифта на тусовке автогонщиков, попала в больницу, но боится обращаться за помощью в полицию из-за преследования, пишет РЕН ТВ .

В настоящее время пострадавшая находится в одной из больниц. Источник телеканала утверждает, что она опасается за собственную жизнь из-за преследования и по этой причине все еще не обратилась за помощью в полицию.

Кто именно преследует девушку и чем ей угрожают, не уточняется.

Ранее сообщалось, что во время тусовки автогонщиков в Одинцове один из водителей не справился с управлением и влетел в толпу зрителей. Этот момент попал на видео. Известно, что пострадала девушка из первого ряда, которая стояла с детской коляской.