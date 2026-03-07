Посольство РФ в Тегеране: пострадавших россиян в Иране нет

По данным посольства России в Тегеране, в связи с обострившимся военным конфликтом российские граждане на территории Ирана не пострадали, об этом представитель дипмиссии сообщил РИА Новости .

Как заявил представитель дипмиссии, на текущий момент среди россиян нет ни погибших, ни получивших ранения.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля с ударов США и Израиля по иранским объектам, включая столицу. Атаки привели к разрушениям и жертвам среди гражданского населения.

Иран, в свою очередь, наносит ответные удары по территории Израиля и американским военным базам в регионе. При этом в Тегеране отметили, что перестанут атаковать соседние страны при условии, что с их территорий не будет атак по их стране.

По словам американского президента Дональда Трампа, начавшаяся в конце февраля операция направлена на то, чтобы не допустить появления у Ирана собственного ядерного оружия.

