Посольство РФ в Тегеране: пострадавших россиян в Иране нет
По данным посольства России в Тегеране, в связи с обострившимся военным конфликтом российские граждане на территории Ирана не пострадали, об этом представитель дипмиссии сообщил РИА Новости.
Как заявил представитель дипмиссии, на текущий момент среди россиян нет ни погибших, ни получивших ранения.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля с ударов США и Израиля по иранским объектам, включая столицу. Атаки привели к разрушениям и жертвам среди гражданского населения.
Иран, в свою очередь, наносит ответные удары по территории Израиля и американским военным базам в регионе. При этом в Тегеране отметили, что перестанут атаковать соседние страны при условии, что с их территорий не будет атак по их стране.
По словам американского президента Дональда Трампа, начавшаяся в конце февраля операция направлена на то, чтобы не допустить появления у Ирана собственного ядерного оружия.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.