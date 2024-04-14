Посольство РФ в Иране устанавливает причины нахождения российского моряка на судне Aries

Посольство России в Иране занимается установлением обстоятельств нахождения российского моряка на судне Aries, сообщает пресс-служба МИД России.

Как стало известно, российский гражданин Т. С. Колчанов находится на судне Aries.

Посольство России находится в постоянном контакте с местными властями, чтобы установить все детали.

Российское ведомство оказывает все необходимое содействие властям Ирана. Также поддерживается связь с родственниками российского моряка.

Старший механик Тимофей Колчанов находится на борту захваченного иранским спецназом танкера MSC ARIES.

Как стало известно, посольство РФ в Тегеране уже связалось с его семьей. На данный момент с моряком все в порядке.

Колчанов родом из города Фокино в Приморском крае. В данной компании он работает уже давно, подписал четвертый контракт.

Больше граждан РФ на борту судна нет.

Ранее стало известно, что подразделение «Корпуса стражей исламской революции» захватило в Ормузском проливе судно MSC ARIES, связанное с израильским миллиардером.

Судно следовало из ОАЭ в Индию. На нем находятся моряки из разных стран.