Посольство РФ назвало вандализмом раскопки останков советских воинов в Эстонии

Временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин по случаю 80-летия освобождения Таллина от фашистской оккупации заявил, что раскопки могил воинов Красной армии и их эксгумация в Эстонии — это акт вандализма, направленный на пересмотр итогов Второй мировой войны, пишет РИА Новости .

Дипломат считает, что премьер-министр Эстонии Кристен Михал стремится избавиться от монументов красноармейцам, «ценой собственных жизней подаривших свободу нынешнему поколению эстоноземельцев».

По его словам, власти Эстонии покусились даже на Таллинское военное кладбище: прах 38 захороненных там советских военнослужащих «был кощунственно поднят из-под земли, а плиты с их именами демонтированы». Он также рассказал, что на прошлой неделе аналогичные действия были начаты в отношении могил в парке Ильматсалу в Тарту.

Ранее сообщалось, что жители города Нарва в Эстонии на День Победы принесли цветы к месту, где раньше находился танк-памятник Т-34, но полицейские начали убирать их. Это связано с тем, что место признано «закрытой территорией».