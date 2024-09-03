Посол заявил, что проект «Украина» принес славянскому народу разрушения и жертвы
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что американский проект «Украина» принес разрушения и многочисленные жертвы славянскому народу. Россия справится с новым вызовом для своей безопасности, сообщил он в Telegram-канале.
Он отметил, что цели и задачи спецоперации будут полностью выполнены.
«Судьба оборудования и оружия, поступающего Киеву из США, очевидна: оно будет уничтожено», — написал Антонов.
Ранее Антонов заявил, что русофобская позиция Соединенных Штатов усилилась перед выборами американского президента. США хотят наказать жителей страны санкциями.