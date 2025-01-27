Посол Индии в России посетил одно из предприятий ОЭЗ «Дубна»

Группа компаний «Рус Биофарм» приняла делегацию во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в Российской Федерации Винаем Кумаром. На заводе «ПСК Фарма» гостям продемонстрировали этапы производства лекарственных препаратов и познакомили с перспективами развития предприятия, сообщила пресс-служба ОЭЗ «Дубна».

На биофармацевтическом заводе «ПСК Фарма» группы «Рус Биофарм» осуществляется полный цикл разработки и производства социально значимых лекарственных средств для терапии астмы и ХОБЛ, аутоиммунных и редких заболеваний, ВИЧ, туберкулеза, сахарного диабета 2 типа, онкологии и других.

Гостям был продемонстрирован научно-исследовательский центр компании, специалисты которого отвечают за широкий спектр задач: от разработки новых препаратов и методов исследований до передачи в промышленное производство. Лаборатории компании оснащены современным аналитическим оборудованием, которое позволяет проводить полный спектр контроля исходного сырья и произведенных лекарственных средств. Сотрудники «Рус Биофарм» рассказали о своей работе, в частности, показали самый современный метод оценки свойств ингаляционных препаратов с применением каскадных импакторов, которые воспроизводят все отделы легких человека и позволяют определить, как препарат распределяется в них.

Экскурсия также включала посещение цехов по выпуску активных фармацевтических субстанций и готовых препаратов в форме растворов для инъекций, лиофилизатов, стерильных растворов для ингаляций, ингаляционных микродозированных препаратов в капсулах, аэрозолей, капсул и таблеток, в том числе диспергируемых. «Рус Биофарм» выстраивает все производственные процессы в соответствии со строгими международными и национальными требованиями GxP. В ходе визита гости узнали, как на предприятии обеспечивается соблюдение высоких стандартов качества и безопасности.

Особое внимание уделили перспективам развития группы компаний — были представлены новые научно-исследовательские и производственные объекты, находящиеся на стадии строительства. Их создание необходимо для расширения портфеля препаратов и объёмов их выпуска для удовлетворения растущей потребности российского рынка и экспортных партнеров.

В ходе встречи обсуждалось сотрудничество России и Индии в фармацевтической сфере, имеющее длительную историю успешного развития и значительный потенциал для дальнейшего роста. Посол отметил высокие успехи ГК «Рус Биофарм» и выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних связей в области лекарственного обеспечения.

«Деятельность таких производителей, как группа компаний „Рус Биофарм“, имеет важное экономическое и социальное значение. Это яркий пример того, как взаимодействие России и Индии может приносить ощутимые результаты в науке и промышленности. „Рус Биофарм“ — крупная компания, которая непрерывно инвестирует в развитие технологий, производства и, конечно, в собственную команду. Наши страны богаты талантливыми учёными, специалистами и обладают глубокой экспертизой в самых разных областях, включая медицину и фармацевтику. Такие проекты позволяют обмениваться этими знаниями друг с другом ради общего блага, ведь именно так мы сможем обеспечить здоровье и благополучие наших народов», — отметил Винай Кумар.