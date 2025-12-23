На Украине отменили праздничные выходные на Рождество и Новый год. В разговоре с Life.ru член Совета Федерации Анатолий Широков назвал такое решение ожидаемым и «показухой».

Он отметил, что решение киевских властей — еще один отказ от тех же традиций, что и у РФ. Также на Украине не могут думать о праздничных гуляниях, поскольку страна проигрывает в военном конфликте с РФ. Еще энергосистема соседнего государства неработоспособна на 70%.

«Посмотрят, каково без праздников, без радости, без Рождества, и поймут, какой выбор сделали, кто правит их страной, от которой почти ничего не осталось», — добавил Широков.

Член Совфеда возложил ответственность за происходящее на Украине на местные власти. Жителям страны нужно винить их, а не РФ, президента Владимира Путина или Вооруженные силы России.

На Украине 31 декабря и 1 января не будет праздничных выходных. Это решение приняли из-за военного положения. До вооруженного конфликта даты были нерабочими.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.