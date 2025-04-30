сегодня в 11:55

В национальном центре «Россия» началась последняя сессия Открытого диалога, на которой подведут итоги мероприятия, проходившего с 28 апреля, сообщает пресс-служба НЦ «Россия».

В мероприятии примут участие заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, экономист Джеффри Сакс, изобретатель, президент KVI Holdings и член Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия» Рашид Язами, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, а также лучшие эссеисты.

Трансляция будет проводиться на сайте, в VK и «Одноклассниках».

Ранее Орешкин назвал главную цель Открытого диалога в национальном центре «Россия» в Москве. РФ удалось запустить по-настоящему Открытый диалог — было отправлено примерно 700 эссе из около 100 государств.