Журналист из Ирландии Чей Боуз считает, что нападение украинской армии на Курскую область завершаться сокрушительным разгромом ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости .

«Последний рывок для Украины, что характерно, произойдет внутри России», — отметил Боуз.

Он подчеркнул, что Киев готов пожертвовать любым количеством бойцов, чтобы выполнить приказы, поступающие из Лондона и Вашингтона. Еще западные страны продолжают идти по пути эскалации, подводя все к мировой войне.

С 6 августа ВСУ атакуют территорию Курской области. Бойцы ВС РФ активно выдавливают противника с приграничной территории, уничтожая живую силу и военную технику.

Ранее военный корреспондент Александр Коц рассказал о тактике противника, применяемой под Курском. По его мнению, украинцы выдают за захват населенных пунктов действия малых групп, которые появляются там наскоком и фиксируют свои действия, но основных сил ВСУ там нет.