«Последний рывок»: ирландский журналист спрогнозировал ближайшее будущее ВСУ
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Журналист из Ирландии Чей Боуз считает, что нападение украинской армии на Курскую область завершаться сокрушительным разгромом ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
«Последний рывок для Украины, что характерно, произойдет внутри России», — отметил Боуз.
Он подчеркнул, что Киев готов пожертвовать любым количеством бойцов, чтобы выполнить приказы, поступающие из Лондона и Вашингтона. Еще западные страны продолжают идти по пути эскалации, подводя все к мировой войне.
С 6 августа ВСУ атакуют территорию Курской области. Бойцы ВС РФ активно выдавливают противника с приграничной территории, уничтожая живую силу и военную технику.
Ранее военный корреспондент Александр Коц рассказал о тактике противника, применяемой под Курском. По его мнению, украинцы выдают за захват населенных пунктов действия малых групп, которые появляются там наскоком и фиксируют свои действия, но основных сил ВСУ там нет.