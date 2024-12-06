Последний рабочий день недели в Петербурге будет снежным
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Последний рабочий день на текущей неделе в Санкт-Петербурге ожидается облачным и снежным, так как влияние антициклона начинает ослабевать, сообщает АБН24 со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
6 декабря температура воздуха в дневное время составит от минус 1 до минус 3 градусов. В ночные часы столбики термометров могут опуститься до минус 3-5 градусов. Атмосферное давление будет постепенно снижаться.
В некоторых районах Северной столицы возможен небольшой снег.
Между тем врач рассказала, как пожилым людям пережить зиму без вреда для здоровья. Она дала несколько рекомендаций по питанию и распорядку дня.