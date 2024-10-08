«Последнее предупреждение»: Кадыров призвал чеченцев не участвовать в поп-ММА
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Чеченцам нужно перестать участвовать в поп-ММА. Такие шоу не соответствуют традициям и ценностям, написал в Telegram-канале министр спорта республики Ахмат Кадыров.
Он напомнил, что чеченцы известны достойным поведением. Они соблюдают традиции и ценности.
«Некоторые из вас в своих пресс-конференциях и публичных выступлениях оскорбляют это святое наследие. Ваши выходки, нецензурная речь и непристойное поведение не только унижают вас самих, но и позорят весь чеченский народ и мусульманскую общину в целом», — отметил Кадыров.
Министр спорта Чечни подчеркнул, что уроженцев республики много раз предупреждали не совершать такие поступки. Однако они были проигнорированы.
Ахмат Кадыров призвал спортсменов участвовать в турнирах, соответствующих традициям и культуре народа. Он отметил, что это последнее предупреждение. Если его проигнорируют, будут приняты конкретные меры. Больше такое поведение терпеть никто не будет.