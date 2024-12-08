После убийства бизнесмена и его жены в Башкирии возбуждено уголовное дело

В башкирском селе задержали подозреваемых в убийстве бизнесмена и его жены. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), сообщили в следственном управлении СК РФ по Башкирии.

По версии следствия, в селе Ишля подозреваемые решили ограбить своего нанимателя. Когда хозяин дома уехал за сеном, они убили его супругу, ударив несколько раз по голове обухом топора. Когда мужчина вернулся, они застрелили его из похищенного ружья. Затем фигуранты вывезли тела потерпевших к реке, завернули их в мешки и скрылись с места преступления на автомобиле своих жертв. Подозреваемых задержали на территории Иглинского района республики.

Отмечается, что зять заехал к погибшим домой и обнаружил следы крови, а также беспорядок в доме и пропажу машины.

Рабочие попытались скрыться на автомобиле марки Toyota черного цвета, но их задержали в Иглинском районе. При обыске машины нашли патроны. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.