После смерти мальчика-инвалида в Подмосковье возбудили уголовное дело

По факту смерти мальчика-инвалида с диагнозом ДЦП в доме бабушки возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ход расследования контролирует прокуратура, об этом сообщила пресс-служба подмосковного ведомства .

Предварительно, ребенок 2016 года рождения погиб около 10:00 10 декабря. На плечах и голове мальчика обнаружили термические ожоги, все обстоятельства случившегося устанавливаются в ходе соответствующей проверки.

Прокуратура также планирует проверить, как родители мальчика исполняли свои обязанности. Известно, что мать ребенка увезла его к бабушке на свежий воздух, а сама периодически навещала их.

Ранее сообщалось, что мальчик-инвалид погиб в Подмосковье, когда остался один в доме. Бабушка в тот момент вышла на улицу за дровами, но поскользнулась, упала, ударилась головой и не смогла встать. В это время из-за работающего обогревателя в доме начался пожар. Несовершеннолетний надышался продуктами горения и скончался.