После атаки БПЛ в Жуковском в экстренном порядке собрали комиссию по ЧС

Не менее 14 беспилотников сбиты силами ПВО при попытке атаки на Москву и Московскую область ночью 10 сентября. Атаки были зафиксированы, в том числе и в Жуковском. В связи с этим, глава Жуковского Борис Аубакиров в экстренном порядке собрал комиссию по чрезвычайным ситуациям, в состав которой входят все структуры, занимающиеся жизнеобеспечением города, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Заседание состоялось 10 сентября.

«Был проработан алгоритм действий в случае возможной атаки беспилотными летательными аппаратами. У всех структур города имеются четкие инструкции, — прокомментировал глава Жуковского. — Проработан вопрос по пунктам временного размещения жителей города, а также обеспечения всем необходимым при наступлении чрезвычайных ситуаций, связанных с атакой БПЛА. Разработан информационный плакат с алгоритмом действий на случай возможной атаки БПЛА. Плакат будет опубликован не только на сайте города и в социальных сетях, а также размещен на информационных стендах многоквартирных домов».

Борис Аубакиров также отметил, что в настоящий момент прорабатывается вопрос смс-оповещения жителей посредством мобильных телефонов о возможных атаках БПЛА.

Помимо этого, глава Жуковского также дал разъяснения по поводу включения сирен воздушной тревоги, а именно, когда именно их включают. «От жителей города поступало много вопросов по поводу включения сирены воздушной тревоги. Хотелось бы пояснить, что сирена включается только при угрозе ракетной атаки, — пояснил Борис Аубакиров. — В случае ракетной атаки на территории города предусмотрены пункты защитных сооружений. Список этих сооружений опубликован на сайте города и в социальных сетях, будет доведен до жителей через управляющие компании».

Ссылка на опубликованный перечень зданий, имеющих заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства, расположенные на территории г. о. Жуковский, а также перечень организаций г. о. Жуковский, на базе которых создаются пункты временного размещения пострадавшего населения в чрезвычайных ситуациях.

Жителей призвали случае угрозы атаки БПЛА, по возможности сохранять спокойствие, в случае нахождения в квартире или в любом другом помещении, не подходите к окнам, не выходите на балкон, находитесь как можно дальше от мест возможного поражениями осколками. Все службы города находятся в постоянной готовности, и в любой момент готовы прийти на помощь жителям.

В ночь на 10 сентября украинские войска устроили массированную атаку беспилотниками по территории России. Над Подмосковьем перехватили 20 БПЛА.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что при атаке дронов противника в Раменском умерла 46-летняя женщина. Еще три человека попали в больницу.

Глава региона отмечал, что в пункты временного проживания направили 43 человека. Всех разместили и организовали горячее питание.



