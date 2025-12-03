Посикунчики Стива Уиткоффа не впечатлили вкусом

Специального посланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа щедро угостили в дорогом московском ресторане. Разнообразие блюд поражало: от пельменей с грибами до филе оленя и морских гребешков. Однако главным блюдом вечера стали посикунчики с крабом, пришедшиеся по вкусу гостю, сообщает «Абзац» .

Исконно пермские пирожки отличаются особой сочностью — при надкусывании из них должен брызгать горячий бульон.

Корреспондент «Абзаца», решивший попробовать то же блюдо, что и Стив Уиткофф, обнаружил, что вкус посикунчиков с крабом оказался довольно пресным и невыразительным, а сока почти не было. Краб, по мнению, журналиста, ситуацию нисколько не улучшил. Положение спасал лишь соус, напоминающий тар-тар. Корреспондент сделал вывод, что следовало выбрать начинку из мяса.

Цена за три таких посикунчика — 1500 рублей. Однако они эффектно украшены клешнями краба, что производит впечатление и надолго запоминается.

