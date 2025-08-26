Пошлины душат: «Почта России» приостановила отправку посылок с товарами в США

«Почта России» временно не будет отправлять посылки в США с 26 августа. Между тем это не коснется обычных писем, сообщает РИА Новости .

Компания приостановила прием отправлений с товарами в Соединенные Штаты в связи с пошлинами.

Американские власти с 29 августа отменяют таможенное правило de minimis, согласно которому можно было бы беспошлинно ввозить в страну посылки стоимостью до 800 долларов. Из-за этого отправка посылок в США временно заморожена.

В «Почте России» отметили, что процедура уплаты пошлин неясна. Из-за этого авиаперевозчики прекратили доставку посылок в США. В компании прилагают усилия, чтобы возобновить почтовый обмен.

Такие же меры, как «Почта России», вводят почты в других странах. При этом письма в США все еще можно будет отправлять.

Ранее «Почта России» опровергла слухи о переводе пенсий на сторонние счета. Там заявили, что как-либо использовать эти средства, кроме прямого назначения, невозможно.