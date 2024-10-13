«Пощады не ждите»: циклон «Хельма» обрушится на Москву и Подмосковье

Циклон принесет с собой действительно плохую погоду — порывистый ветер, а также сильные дожди.

«Впервые в этом сезоне дожди будут сопровождаться мокрым снегом, температура понизится до +3…+5 градусов», — подчеркнул синоптик.

Кроме того, ожидается кратковременный снежный покров, который, впрочем, быстро сойдет на нет. Во вторник, 15 октября, погода будет такой же дождливой и ветреной, при этом влияние «Хельмы» начнет ослабевать со среды.

Ранее МЧС предупредило, что до конца суток 14 октября в Московском регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Также прогнозируется усиление ветра порывами до 15 м/с. Горожан призвали соблюдать меры предосторожности.