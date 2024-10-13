«Пощады не ждите»: циклон «Хельма» обрушится на Москву и Подмосковье
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Североатлантический циклон «Хельма» накроет столицу и Подмосковье в понедельник, 14 октября, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Циклон принесет с собой действительно плохую погоду — порывистый ветер, а также сильные дожди.
«Впервые в этом сезоне дожди будут сопровождаться мокрым снегом, температура понизится до +3…+5 градусов», — подчеркнул синоптик.
Кроме того, ожидается кратковременный снежный покров, который, впрочем, быстро сойдет на нет. Во вторник, 15 октября, погода будет такой же дождливой и ветреной, при этом влияние «Хельмы» начнет ослабевать со среды.
Ранее МЧС предупредило, что до конца суток 14 октября в Московском регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Также прогнозируется усиление ветра порывами до 15 м/с. Горожан призвали соблюдать меры предосторожности.