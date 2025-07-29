Посадившего на колени подчиненную начальника уволили в Узбекистане

Самаркандский чиновник уволен за вольности с подчиненной во время ВКС

В Узбекистане разгорелся скандал после того, как высокопоставленный чиновник из Самаркандской области во время рабочей видеоконференции усадил к себе на колени сотрудницу, сообщает РБК.