Посадившего на колени подчиненную начальника уволили в Узбекистане
Самаркандский чиновник уволен за вольности с подчиненной во время ВКС
В Узбекистане разгорелся скандал после того, как высокопоставленный чиновник из Самаркандской области во время рабочей видеоконференции усадил к себе на колени сотрудницу, сообщает РБК.
Кадры этого инцидента, попавшие в соцсети, вызвали резонанс и привели к немедленным кадровым последствиям.
Чиновником оказался начальник Каттакурганского районного отдела занятости и сокращения бедности (инициалы А.А.), занимавший пост с декабря 2023 года
Министерство занятости оперативно расторгло с ним трудовой договор, назвав поведение «недопустимым нарушением служебной этики.