Порывистый ветер со скоростью 14 м/с обрушится на Москву 21 июня

В МЧС предупредили москвичей о надвигающемся ветре до 14 м/с

Сотрудники МЧС обратились к жителям Москвы и гостям столицы с предупреждением о предстоящем ухудшении погоды 21 июня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу Москве.

Согласно прогнозам синоптиков, в российской столице ожидается сильный ветер. Порывы местами могут достигать 14 метров в секунду. Спасатели попросили автовладельцев не парковать свой транспорт вблизи деревьев, рядом с рекламными щитами и старыми строениями, чтобы избежать возможных повреждений.

Пешеходам напомнили, что передвигаться рядом с рекламными баннерами, ветхими домами и ненадежными конструкциями опасно для жизни. Ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра детей и пенсионеров.

В случае необходимости незамедлительно обращаться за помощью по телефонам 101 или 112, или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве: 8 (495) 637-31-01.

Ранее в столице прошел мегаливень и смерч. В мегаполисе был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Пострадали люди, в том числе дети.