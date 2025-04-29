Порывистый ветер и до +9 градусов ожидается в Московском регионе во вторник
В Подмосковье и Москве во вторник ожидается температура до плюс 7 — плюс 9 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде временами может пройти дождь.
Юго-западный, западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм рт. ст.
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности до 21:00 29 апреля из-за высокой вероятности пожаров. В Подмосковье он действует до 18:00 29 апреля.