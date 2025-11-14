Порывистый ветер и до +8 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
В Подмосковье и столице в пятницу температура прогнозируется от плюс 6 до плюс 8 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде местами пройдет небольшой дождь, на северо-западе региона умеренный.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/c, местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм рт. ст.
Также в столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, он будет действовать до 00:00 15 сентября.
