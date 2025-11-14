Порывистый ветер и до +8 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу Общество сегодня в 07:13

В Подмосковье и столице в пятницу температура прогнозируется от плюс 6 до плюс 8 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.