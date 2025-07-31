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Порт в Северо-Курильске остался без света после цунами

Порт в Северо-Курильске Сахалинской области остался без света после землетрясения и цунами, сообщает РИА Новости.

«Порт в Северо-Курильске остался без света после землетрясения и цунами, он не работает», — говорится в сообщении.

Ночью 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8. Возникла угроза цунами.

В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявили режим чрезвычайной ситуации. Несколько человек получили травмы, пытаясь быстро покинуть здания.