«Порнуха и людей едят»: в России могут запретить аниме

Руководитель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка при президенте РФ Андрей Коченов призвал обратить внимание на мультфильмы в жанре аниме и предложил ограничить к ним доступ для детей, сообщает NEWS.ru .

Он считает, что необходимо создать специальный орган, который будет отслеживать такие материалы и блокировать их на платформах при выявлении нарушений.

«Здесь ведь речь идет о детях, которые подсаживаются на эти порой отвратительные по содержанию мультики, где и порнографические сцены есть, и насилие. В аниме показывают, как людей убивают, съедают. Считаю, что должен появиться специальный орган, который будет отслеживать подобный контент и в случае выявления нарушений его блокировать на всевозможных платформах», — заявил Коченов.

Подчеркнув наличие собственных героев и устоявшихся традиций в России, он добавил, что блокировка зарубежного контента не окажет негативного влияния на развитие культуры.

Коченов акцентировал внимание на необходимости создания альтернативы, основанной на обширном культурном наследии страны, охватывающем как советскую эпоху, так и дореволюционные времена, с целью воспитания духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения.