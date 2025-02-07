Порядка 550 участников СВО и их близких обратились в центры помощи Подмосковья

Президент России Владимир Путин поставил задачу организовать психологическую реабилитацию для всех, кто возвращается из зоны боевых действий, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В Подмосковье эта работа выстроена. Участники СВО и их близкие могут обратиться в центры медико-психологической помощи. Их в регионе 50. За прошлый год в таких центрах была оказана помощь порядка 150 участникам СВО и 400 членам их семей.

«Наши воины на фронте проходят серьезные испытания, получают ранения. И вернуться к мирной жизни бывает не просто. Нужно заново находить себя в социуме. Поэтому психологическая поддержка имеет огромное значение. Она нужна и близким наших героев. Много разных ситуаций, много внутренних переживаний. И хорошо, когда ими можно поделиться с профессионалом, найти в нем опору. Поэтому этому направлению мы уделяем самое пристальное внимание», — рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что психологическую помощь также можно получить в филиале фонда «Защитники Отечества».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что необходимо настраивать работу специальных центров, чтобы помогать семьям мобилизованных и идти им навстречу во всех вопросах.

«Есть разные обращения и разные ситуации. Нам должно быть до всего дело, и мы должны так настроить работу центров, чтобы максимально идти навстречу», — отметил Воробьев.