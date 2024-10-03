Порядка 300 молодых ветеринаров прошли практику в Госветклиниках Подмосковья

Около 300 молодых ветеринаров из 46 учебных заведений прошли практику в Госветклиниках Московской области. Опытные коллеги с радостью принимают в свои ряды молодых специалистов, предоставляя все возможности для профессиональной реализации, мотивируют и поддерживают. С прошлого года на работу было принято 25 юных ветеринаров, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Ежегодно студенты средних и высших учебных заведений проходят практику в государственных ветеринарных клиниках Подмосковья, набираясь опыта в одной из самой важной и нужной как для людей, так и для животных профессий — ветеринара. Именно ветеринары обеспечивают эпизоотическое благополучие, проводя работу по недопущению очагов опасных заболеваний, передающихся от животных к человеку, следят за здоровьем братьев наших меньших, исследуют пищевую продукцию, представленную на рынках и прилавках региона. Студенты, проходящие практику на ветеринарных станциях Московской области, набираются опыта под руководством высококлассных ветеринарных врачей и получают практические знания, которые становятся одной из основ развития студентов как профессионалов ветеринарного дела.

Госветслужба Подмосковья является самой большой региональной площадкой для учебно-производственной практики студентов, дающей возможность освоить навыки во всех сферах ветеринарии: лечение животных, ветеринарной санитарии и эпизоотологии, лабораторной деятельности. Практику на базе ветстанций в год проходят около 300 студентов. Ребята берут целевые направления при поступлении в высшие учебные заведения или приходят уже студентами или выпускниками.

Все вопросы, относительно практики или трудоустройства, можно задать по номеру единого контакт-центра ветслужбы Московской области: +7 (495) 668-01-25.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.