Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 13:28

Порядка 21 тыс обращений обработал кол-центр Чеховского регоператора в 2024 году

Кол-центр Чеховского регионального оператора оказывает консультации по широкому кругу вопросов. Ежемесячно операторы принимают от 2 до 3 тысяч звонков. С начала года сотрудники обработали порядка 21 тыс. заявок. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Как помогает контакт-центр

Вопросы по оплате: уточнение начислений, задолженности, получение информации о перерасчете, льготах и компенсациях.

Вопросы по вывозу мусора: нарушение графика, несанкционированные навалы.

Вопросы от юридических лиц: заключение и сопровождение договоров, изменение условий вывоза, уточнение нормативов накопления отходов.

Консультации по утилизации: куда сдать опасные отходы, как правильно утилизировать строительный мусор.

Даже если вопрос касается судебной задолженности, вы можете обратиться в колл-центр. Специалисты проконсультируют о способах погашения долга и помогут избежать блокировки карт.

При общем росте обращений в летний период на 50-60% сократились заявки, связанные с нарушением графика вывоза мусора.

Направить свое обращение вы можете по следующим электронным адресам: mo@msk-nt.ru — общие вопросы; dzmo@msk-nt.ru — вопросы по задолженности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача — разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.