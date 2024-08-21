Порядка 2 тыс звонков поступило на подмосковную горячую линию для жителей Курска

В Подмосковье работает горячая линия с целью оказания помощи пострадавшим из Курской области и их близким. Уже поступило порядка 2 тыс. звонков, в основном люди хотят получить гумпомощь и выплаты в размере 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

Первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева отметила, что операторы уже успели обработать значительное количество обращений — 2 тыс. звонков.

«Главными запросами жителей были получение выплаты в размере 10 тыс. рублей и просьбы о гуманитарной помощи. Операторы горячей линии помогают родственникам находить близких в пунктах временного размещения, оказывают психологическую поддержку. Также поступают звонки от неравнодушных граждан, готовых помочь предоставлением вещей или жилья», — отметила Болатаева.

Жители Курского региона могут получить на горячей линии в Подмосковье информацию о процедурах эвакуации, а также уточнить контактные номера телефонов оперативных служб в Курске.

Для консультаций доступен короткий номер 122 с добавочным 6, затем 1, если звонок осуществляется из Московской области. Жители из других регионов могут позвонить по номеру: 8 (800) 550-50-30.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье важно оперативно определить, каким детям из Курской области нужно будет пойти в детский сад или школу.

«Мы уже почувствовали, что осень у нас не за горами. И, скорее всего, перед нами встанет ряд вопросов, которые мы начали сегодня уже решать. Первое — это определиться с детьми, которые нуждаются в дошкольном образовании и в школьном образовании», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

На сегодняшний день в область доставили и разместили более 900 человек из Курской области.

6 августа ВСУ атаковали курское приграничье. Среди мирного населения есть погибшие и пострадавшие. Из региона организовали эвакуацию жителей, в том числе в Подмосковье.