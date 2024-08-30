Популярными направлениями переобучения в Подмосковье стали IT, психолог и бухгалтер

В Московской области можно повысить квалификацию и стать востребованным специалистом, пройдя курс переобучения на новую профессию. С начала года более 800 безработных освоили программу переобучения по разным направлениям, сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

«В подмосковном регионе жители выбирают для переобучения совершенно разные направления, такие как: IT, психолог, бухгалтер, графический дизайнер, предприниматель, бренд-менеджер. С начала года свыше 800 безработных освоили программу переобучения по этим направлениям», — рассказала первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Такая возможность доступна для безработных, а также тех, кто находится под риском увольнения и других отдельных категорий граждан.

Условия участия, а также перечень образовательных программ можно найти на портале «Работа в России» по ссылке. Записаться на переобучение достаточно просто: нужно подать заявку на портале, выбрать программу и заключить договор на обучение в электронном виде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.