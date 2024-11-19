Популярность предпринимательских классов растет в Москве

В Москве растет популярность предпринимательских классов. В 2024 году в них поступило на 44% больше учеников десятых классов, чем в 2023 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

В предпринимательских классах готовят учеников к поступлению в профильные экономические вузы, их знакомят с нюансами создания и ведения бизнеса. Особое внимание здесь уделяют математике, обществознанию и иностранному языку. Такие классы есть в 214 школах столицы, в них учатся 10 тысяч учеников.

На базе предпринимательских классов проводят обязательные предпрофессиональные курсы, посещают бизнес-тренинги. Здесь ведут проектно-исследовательскую деятельность на площадках 16 вузов и НИИ Москвы.

Ученики занимаются в вузах на предпрофессиональных каникулах. В предпринимательских классах у школьников есть возможность освоить профессию агента банка. Они учатся ориентироваться на результаты и принимать инновационные решения. Некоторые из них открывают собственное дело и получают опыт в работе еще в школе.

Ранее 48 студентов московских колледжей стали победителями и призерами Всероссийского конкурса «Большая перемена». В финале соревновались 600 ребят из разных регионов страны.