48 студентов колледжей Москвы стали победителями и призерами «Большой перемены»

сегодня в 15:14

48 студентов московских колледжей стали победителями и призерами Всероссийского конкурса «Большая перемена». В финале соревновались 600 ребят из разных регионов страны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Студенты проходили испытания по 12 направлениям. Среди них патриотические, медиа, творческие, предпринимательские и спортивные конкурсы.

Компетентные эксперты выносили вердикт по лидерским качествам участников. Также оценивали организаторские способности, креативное мышление и умение находить нестандартные решения задач.

Победители, их наставники и колледжи получили денежные призы. Награду можно потратить, например, на запуск стартапов или на образование.

Ранее для колледжей учредили гранты за высокие результаты обучения студентов. С 2011 года аналогичные гранты получают столичные школы.