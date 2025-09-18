Помощник прокурора Дмитрова встретилась со студентами политехнического колледжа

Помощник прокурора Дмитрова встретилась со студентами Подмосковного политехнического колледжа и провела урок по борьбе с мошенничеством, передает пресс-служба прокуратуры.

Оказывается, в зоне риска — все! Особенно молодежь. Мошенники — настоящие мастера обмана, используют звонки от «банков», «полиции», предлагают «выгодные» условия, просят данные карты и деньги. Людмила Вильде показала студентам конкретные примеры:

• Неожиданное наследство;

• Выгодное подключение ТВ;

• Звонки от работодателей;

• Работы курьерами и многое другое.

Будьте осторожны. Если вам звонят и требуют деньги, просят данные, кладите трубку и обращайтесь в полицию или прокуратуру.