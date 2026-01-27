Помощник «Огонек» на сайте Мособлгаза ответил на 20 тыс запросов жителей Подмосковья

Виртуальный помощник «Огонек» на сайте Мособлгаза с января 2025 года обработал более 20 тысяч обращений жителей Подмосковья по вопросам оплаты, передачи показаний и технического обслуживания, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

С января 2025 года виртуальный помощник «Огонек» на сайте Мособлгаза помог более 20 тысячам жителей Подмосковья. Онлайн-ассистент с искусственным интеллектом консультирует по вопросам оплаты газа, передачи показаний счетчиков, поверки приборов учета, а также по подключению и техническому обслуживанию.

Важной особенностью «Огонька» является сохранение истории запросов, что позволяет пользователям быстро находить нужную информацию. Среднее время ответа составляет около 0,5 секунды, что обеспечивает удобство и оперативность получения консультаций.

Наиболее частые вопросы касаются взаиморасчетов и передачи показаний счетчиков (28%), технического обслуживания (27%), газоснабжения и поставки газа (17%), а также заявок на ремонт и отключение газа (9%).

Виртуальный помощник размещен на всех страницах сайта в правом нижнем углу. Среди преимуществ сервиса — удобный переход по ссылкам, быстрая навигация с помощью кнопок меню и возможность сохранять ответы для дальнейшего использования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что внедрение искусственного интеллекта в работу госуправления важно и помогает экономить ресурсы, время.

«Любая трансформация — это как правило сопротивление. <…> Считаю эту работу по внедрению искусственного интеллекта в госуправление важной. Она позволяет экономить ресурсы, время. Ее нужно продолжать и по другим направлениям», — сказал Воробьев.