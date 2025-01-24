Помощь в борьбе со стрессом: как избежать лишнего напряжения от смартфонов

Врач Крашкина: отключение уведомлений в смартфоне поможет в борьбе со стрессом

Отключение уведомлений для большинства приложений позволит избежать постоянного отвлечения на всплывающие сообщения, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Телефонные настройки могут стать вашим помощником в борьбе со стрессом. Например, отключение уведомлений для большинства приложений позволит избежать постоянного отвлечения на всплывающие сообщения», — сказала Крашкина.

Она добавила, что можно также воспользоваться режимом «Не беспокоить», который временно отключает все сигналы, кроме самых важных. Это особенно полезно в часы отдыха или работы.

Крашкина уточнила, что мессенджеры сегодня предлагают функции настройки уведомлений, которые позволяют выделять только значимые сообщения. Например, вы можете отключить уведомления для групповых чатов, оставив только индивидуальные диалоги.

«Также полезно ограничить время использования приложений с помощью специальных функций контроля, доступных на современных телефонах. Чтобы создать более спокойную атмосферу, можно настроить на телефоне нейтральные или приглушенные темы оформления», — рассказала психотерапевт.

Врач заключила, что отключение звуковых сигналов уведомлений помогает избежать лишнего раздражения и напряжения, связанных с постоянными напоминаниями о новых сообщениях.

Ежегодно в последнее воскресенье января отмечается Международный день без интернета. Он дает возможность провести 24 часа вне виртуальной жизни, лично встретиться с близкими и уделить внимание любимым занятиям.