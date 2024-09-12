Стрелок-штурмовик рассказал про бой с ВСУ за село Пречистовка в ДНР

Стрелок-штурмовик с позывным Тренер рассказал, как брали штурмом населенный пункт Нечистовка, который находится к западу от Угледара в ДНР. Бойцы рассчитывали на эффект внезапности, сообщает военкор Александр Коц в Telegram-канале .

Штурм начался на рассвете. В Пречистовку заходили сразу 15 групп морпехов Тихоокеанского флота, в каждой было по восемь человек. Перед этим танки Т-80БВ с тралами пробили проходы в минно-взрывных заграждениях.

«Помолясь и перекрестясь, поехали. Слава богу, ни одного снаряда в нашу сторону не прилетело. На большой скорости влетели в поселок, где нас ждали парни наши, передали им флаг», — рассказал Тренер.

ВСУ «огрызались» меньше 4 часов, а потом отступили. Морпехи быстро захватили вражеские позиции, а разведывательный дрон снял бегство солдат ВСУ. По словам штурмовика с позывным Шама, у украинской армии нет боевого духа. Они не держат оборону, потому что знают — россияне идут только вперед.

Ранее штурм села Снагость Курской области российскими десантниками попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как колонна бронетехники двигается по дороге, потом выезжает на поле, а затем врывается в село.