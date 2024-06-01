Поминальную кутью раздадут гостям церемонии прощания с Анастасией Заворотнюк

сегодня в 11:03

Служительницы Покровского монастыря готовят поминальный стол, угощение с которого смогут взять пришедшие после окончания процедуры отпевания российской артистки Анастасии Заворотнюк, передает корреспондент РИАМО.

Все желающие смогут пройти к месту прощания с Заворотнюк со стороны парка.

Анастасия Заворотнюк умерла ночью 30 мая после продолжительной борьбы с раком мозга. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» было 53 года. Последние моменты жизни актриса провела вместе со своим мужем Петром Чернышевым.

Похоронят артистку после прощания на Троекуровском кладбище в Москве.