«Помещик» из Ставрополя получил 10 лет колонии за «крепостных» на ферме

Baza: в Ставрополье фермера осудили на 10 лет похищения и торговлю людьми

В Ставропольском крае 71-летнего помещика, который держал «крепостных» на своей ферме, осудили на 10 лет тюремного заключения. С помощью сообщников мужчина заманивал одиноких людей и принуждал их к труду в качестве рабов, сообщает Baza .

Согласно версии следствия, банда, которую организовал Василий Юрин, искала одиноких мужчин и женщин на автовокзалах и автобусных остановках. Затем людей обманом заманивали на ферму, предлагая работу. За каждого работника Юрин выплачивал сообщникам денежное вознаграждение.

Следователи доказали лишь 9 эпизодов торговли людьми, в то время как на ферме в ходе обысков были обнаружены несколько десятков паспортов и симкарт неизвестных. Юрин заключил досудебное соглашение и признал вину.

Шпаковский районный суд Ставрополя признал Василия Юрина виновным и назначил наказание в виде 10 лет тюремного заключения. Также «помещика» осудили за организацию преступного сообщества и организацию незаконной миграции.