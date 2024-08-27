сегодня в 13:54

Пользователи жалуются на сбой в работе приложения Ozon

Пользователи Сети массово жалуются на проблемы в работе мобильного приложения маркетплейса Ozon. Некоторые говорят и о сбое на сайте, сообщает сервис Downdetector.

Большая часть сообщений поступила из Псковской и Мурманской областей. Также на работу приложения жаловались жители Москвы и Подмосковья, Нижегородской области и Республики Мордовия.

Почти половина пользователей отметили сбои в работе личного кабинета. По 22% пожаловались на проблемы в функционировании сайта и мобильного приложения.

«Не отображаются товары. Ввожу запрос на поиск, он не ищет товар», — комментирует один из пользователей.

Ранее люди массово жаловались на сбой в работе Telegram. Больше всего сообщений о проблемах поступило из Волгоградской области.