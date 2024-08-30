Пользователи жалуются на сбои в работе Райффайзен Банка

Пользователи пожаловались на то, что не работает мобильное приложение. Клиенты не могут осуществить переводы, в том числе между своими счетами.

Больше всего пользователей жалуются на сбой из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нижегородской области и Республики Мордовия. Кроме того, онлайн-банк не работает у клиентов из Москвы, Московской и Калининградской областей.

19 августа крупный сбой произошел в работе приложения Альфа-банка. Пользователи жаловались на проблемы в работе онлайн-сервиса и сайта.