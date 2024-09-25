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Пользователи сообщили о сбое в работе «Билайна»

Пользователи пожаловались на проблемы в работе оператора связи «Билайн», сообщает Downdetector.su .

Больше всего жалоб поступает из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из Нижегородской, Архангельской областей и Ставропольского края.

Пользователи отмечают, что у них не работает интернет, у некоторых пропала мобильная связь.

Последний раз крупный сбой в работе «Билайна» фиксировали 24 июля. Тогда пользователи не могли зайти в личный кабинет.