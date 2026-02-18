Пользователи сообщили, что РКН случайно заблокировал обновления Linux

В середине февраля разработчики отечественных операционных систем столкнулись с проблемами при доступе к ключевым ресурсам для обновления ядра Linux. Они считают, что Роскомнадзор (РКН) случайно произвел блокировку, сообщает « Хабр ».

Сайт git.kernel.org и ряд других платформ перестали открываться в браузерах. При этом ICMP-запросы (ping) могут проходить, а через IPv6 у некоторых провайдеров доступ сохраняется. При смене IP-адреса на зарубежный ресурсы открываются корректно. Это может указывать не на полную блокировку доменов, а на ограничения по IP-диапазонам или типу трафика.

Пользователи связывают происходящее с усилением фильтрации трафика через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) на фоне замедления мессенджера Telegram. Под ограничения могли попасть IP-адреса и домены, через которые распространяются обновления для Linux.

Кроме того, проблемы возникли с ресурсами The Yocto Project, Zephyr Project, Buildroot, Artix Linux и другими. Разработчики обратились в Минцифры, но их жалобы пока не прокомментировали.

Ранее Роскомнадзор заявил об отсутствии ограничений для сервисов Windows после жалоб россиян на сбои.

