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Пользователи МТС жалуются на проблемы в работе сервисов

Во вторник днем клиенты мобильного оператора МТС массово жалуются на сбой в работе сервисов, сообщает сбой.рф .

В настоящее время на работу сервисов мобильного оператора поступило более 2,1 тыс. жалоб. В частности, клиенты жалуются на отсутствие доступа к личному кабинету.

Наиболее часто жалобы поступают из Москвы (24%), Краснодарского края (22%), Петербурга (11%) и Республики Башкортостан (9%).

Ранее россияне массово пожаловались на крупный сбой в работе видеохостинга YouTube. У многих пользователей не загружался сайт, а трафик рухнул до 20%.