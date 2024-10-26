Пользователей Telegram без облачного пароля могут взломать хакеры

У мессенджера Telegram есть баг, с помощью которого киберпреступники воруют у жертв аккаунты. Спастись от хакеров в таком случае поможет только двойная аутентификация, рассказал ТАСС управляющий директор компании Positive Technologies Алексей Новиков.

Если злоумышленник завладел доступом к компьютеру жертвы, и у нее на рабочем столе запущен Telegram, то хакеру достаточно скопировать директорию на жестком диске с файлами мессенджера к себе на ПК. После чего нужно нажать на запуск, и на его компьютере откроется еще одна сессия. Даже не придется вводить смс-сообщение.

Поможет уберечь себя от хакеров только установка облачного пароля в Telegram. Схема кражи профиля довольно распространена у хакеров.

Ранее гендиректор компании TransNetIQ Виталий Полторацкий заявлял, что в последнее время участились случаи взлома или подделки аккаунтов в мессенджерах. Киберпреступники особенно часто орудуют в Telegram.