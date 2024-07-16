Полученная за выходные фестиваля «Лето в Москве» выручка пойдет на нужды СВО

Рестораны, получившие выручку за выходные фестиваля «Лето в Москве», отправят денежные средства на нужды СВО, сообщает РИА Новости .

Как отметили в столичном департаменте торговли и услуг, в выходные на время фестиваля был создан единый гастрономический маршрут, из-за чего несколько улиц мегаполиса превратили в пешеходные.

Свои угощения на мероприятии предложили более 120 ресторанов, кафе и магазинов. Выручка этих заведений выросла в среднем на 20%.

Часть полученных за выходные средств московские предприниматели отправят в благотворительный фонд «Народный фронт. Все для победы».

Ранее стало известно, что столичные улицы Большая Дмитровка, Газетный переулок, Большая Никитская и Малая Бронная временно сделали пешеходными. Их закрыли для проезда на выходные в рамках фестиваля «Лето в Москве. Ешь. Гуляй. Дыши».