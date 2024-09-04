Получение СК данных о семье кадровика Минобороны Кузнецова признали законным

сегодня в 15:03

Военный суд отклонил жалобу начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова на получение следствием данных о его семье без ведома генерал-лейтенанта, сообщает ТАСС .

«235-й Гарнизонный военный суд постановил: жалобу Кузнецова на действия следствия оставить без удовлетворения», — сказал судья.

О задержании Кузнецова стало известно 14 мая. Кадровика оборонного ведомства подозревают в получении взятки в особо крупном размере в обмен на господряды по размещению обучающихся военнослужащих.

По словам генерал-лейтенанта, найденные у него при обыске 100 млн рублей он заработал честным трудом.