Польская Orlen пригрозила европейским компаниям арестом их платежей «Газпрому»

Польская компания Orlen отправила некоторым европейским импортерам газа претензии около месяца назад и пригрозила изъять их платежи «Газпрому», сообщает ТАСС .

По информации Reuters, польский энергетический концерн Orlen направил предупреждение компаниям Австрии, Венгрии и Словакии за импорт российского газа.

Такое решение связано с исками Orlen об убытках, которые компания понесла после прекращения российских поставок газа в апреле 2022 года. Тогда польская сторона отказалась оплачивать их в рублях. Контракт предусматривал поставку около 10 млрд куб. м газа в год.

Власти Венгрии и Словакии уже приняли юридические меры, чтобы предотвратить изъятие платежей.

«Газпром» и польская PGNiG, которая с 2022 года входит в состав Orlen, владеют предприятием Europol Gaz. Польша перевела акции «Газпрома» в компании под принудительное управление из-за санкций.

В 2023 году арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил взыскать более $1,5 млрд с компании Europol Gaz в пользу «Газпром экспорта», если она продолжит разбирательства в Стокгольме, несмотря на запрет российского суда.

Спор по газу между российской и польской сторонами ведется до сих пор.