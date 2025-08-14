Житель Аляски и участник Русского культурного центра Дэвид Фокс заявил, что культура РФ оказывает исключительно положительное влияние на местное общество, сообщает RT .

«У вас здесь нет всех этих вещей с половыми извращениями, гомосексуалами* и трансгендерами*», — сказал Фокс.

По его наблюдениям, в России меньше бездомных: большинство населения работает, лучше соблюдаются законы. В Анкоридже можно свободно украсть товар в магазине и не понести за это никакой ответственности.

На 15 августа в Анкоридже запланирована встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры двух стран намерены обсудить урегулирование украинского кризиса и другие важные проблемы.

Вместе с Путиным в составе российской делегации на саммит прибудут глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

* ЛГБТ признано экстремистским сообществом и запрещено в РФ.